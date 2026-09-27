Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние, 709801
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%3 470 руб. 4 950 руб.
В наличии
Код товара: 709801
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3 470 руб. -30%
4 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние
Описание
Руины острова Арнак – настольная игра, которая отмечена несколькими международными наградами. Это стратегическое развлечение сочетает в себе несколько игровых механик. Партии имеют динамичный характер, а правила можно понять довольно быстро. Количество участников – от 1 до 4 человек.
Искателям древних руин доступно:
- двухстороннее игровое поле;
- планшеты игроков – 4 (+ 1 резервный);
- фишки-фигурки археологов;
- лунный посох;
- карты базовые, предметов, ужаса, артефактов;
- жетоны первого игрока, стражей, раскопок, идолов, монет, компасов, блокировки, исследований + запасные;
- наконечники для копий, древние таблички, «рубины» из пластика;
- маркеры дневников, увеличительных стёкол и наклейки к ним;
- блокнот;
- элементы для одиночной игры;
- правила.
Комплектность: коробка, игра в полном комплекте
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Страна производитель
Китай
Описание
Руины острова Арнак – настольная игра, которая отмечена несколькими международными наградами. Это стратегическое развлечение сочетает в себе несколько игровых механик. Партии имеют динамичный характер, а правила можно понять довольно быстро. Количество участников – от 1 до 4 человек.
Искателям древних руин доступно:
- двухстороннее игровое поле;
- планшеты игроков – 4 (+ 1 резервный);
- фишки-фигурки археологов;
- лунный посох;
- карты базовые, предметов, ужаса, артефактов;
- жетоны первого игрока, стражей, раскопок, идолов, монет, компасов, блокировки, исследований + запасные;
- наконечники для копий, древние таблички, «рубины» из пластика;
- маркеры дневников, увеличительных стёкол и наклейки к ним;
- блокнот;
- элементы для одиночной игры;
- правила.
Комплектность: коробка, игра в полном комплекте
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
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Уцененный товар Настольная игра Gaga Games "Руины острова Арнак" хорошее состояние - стоимость товара 3470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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