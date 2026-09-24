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Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 709799
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Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние , 709799

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Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные светильники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 500 руб.  5 000 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
1 500 руб. -70%
5 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Настольные светильники
Высота, см
46.5
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
прованс
Тип цоколя
E27
Ширина, см
31
Длина, см
31
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
1.5

Описание товара Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, светильник, абажур Причина уценки: витринный образец, поврежден провод( требуется его замена) , повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Настольные светильники
Высота, см
46.5
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
прованс
Тип цоколя
E27
Ширина, см
31
Длина, см
31
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, светильник, абажур Причина уценки: витринный образец, поврежден провод( требуется его замена) , повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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