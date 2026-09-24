Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние , 709799
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные светильники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 500 руб. 5 000 руб.
В наличии
Код товара: 709799
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Загружаем...
1 500 руб. -70%
5 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные светильники
Высота, см
46.5
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
прованс
Тип цоколя
E27
Ширина, см
31
Длина, см
31
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
1.5
Описание товара Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, светильник, абажур Причина уценки: витринный образец, поврежден провод( требуется его замена) , повреждена коробка
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Настольные светильники
Высота, см
46.5
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
прованс
Тип цоколя
E27
Ширина, см
31
Длина, см
31
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, документы, светильник, абажур Причина уценки: витринный образец, поврежден провод( требуется его замена) , повреждена коробка
Уцененный товар Светильник настольный V1790-0/1L, 1хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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