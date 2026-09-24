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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт

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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - фото 1
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - фото 2
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Комплектация
круг шлифовальный - 5 шт., упаковка
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - фото 1
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - фото 2
  • Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Страна производства
Россия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Дополнительно
зернистость - 100
Комплектация
круг шлифовальный - 5 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x140x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х1
Вес, г.
60

Описание товара Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт

Шлифовальный круг серии "Мастер" Зубр 35562-125-100 используется совместно с эксцентриковыми шлифмашинами или дрелями (при наличии специальной насадки) для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Крепится к инструменту при помощи велкро-основы (липучки). Круг перфорирован для лучшего отвода шлифовальной пыли. В комплекте 5 штук.



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Отзывы о товаре Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Страна производства
Россия
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Дополнительно
зернистость - 100
Комплектация
круг шлифовальный - 5 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x140x4
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальный круг серии "Мастер" Зубр 35562-125-100 используется совместно с эксцентриковыми шлифмашинами или дрелями (при наличии специальной насадки) для обработки изделий из металла, дерева, пластика, снятия слоя лака/краски с поверхности. Крепится к инструменту при помощи велкро-основы (липучки). Круг перфорирован для лучшего отвода шлифовальной пыли. В комплекте 5 штук.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р100, 125мм, 5шт - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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