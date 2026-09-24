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Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) купить с доставкой в Москве
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Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5)

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Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 1
Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 2
Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 3
Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 4
Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для лобзиков
Материал назначения
Дерево, Металл
Комплектация
T144D, T101B, T101AO, T218AF, T101BR, упаковка
  • Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 1
  • Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 2
  • Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 3
  • Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 4
  • Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Страна производства
Россия
Назначение
для лобзиков
Материал назначения
Дерево, Металл
Дополнительно
хвостовик Т, для криволинейного реза
Комплектация
T144D, T101B, T101AO, T218AF, T101BR, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
133x75x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5)

Набор пилок 15580-H5 Зубр серии "ЭКСПЕРТ" используется с электролобзиками для выполнения пропилов в древесине и металле. В наборе собраны различные пилки для широкого спектра работ, которые различаются по производимому резу. Оснастка отличается отшлифованными, остро заточенными зубьями, что обеспечивает качественную обработку заготовок и, при этом, высокую производительность. Материал полотен хромованадиевая сталь, благодаря чему достигается невосприимчивость инструмента к высоким температурам, а также сопротивляемость к ударным нагрузкам. Для фигурного реза подойдут пилки серии T101AO, а если необходимо произвести чистый ровный пропил - T101B.



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Отзывы о товаре Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Страна производства
Россия
Назначение
для лобзиков
Материал назначения
Дерево, Металл
Дополнительно
хвостовик Т, для криволинейного реза
Комплектация
T144D, T101B, T101AO, T218AF, T101BR, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
133x75x16
Страна производитель
Китай
Описание
Набор пилок 15580-H5 Зубр серии "ЭКСПЕРТ" используется с электролобзиками для выполнения пропилов в древесине и металле. В наборе собраны различные пилки для широкого спектра работ, которые различаются по производимому резу. Оснастка отличается отшлифованными, остро заточенными зубьями, что обеспечивает качественную обработку заготовок и, при этом, высокую производительность. Материал полотен хромованадиевая сталь, благодаря чему достигается невосприимчивость инструмента к высоким температурам, а также сопротивляемость к ударным нагрузкам. Для фигурного реза подойдут пилки серии T101AO, а если необходимо произвести чистый ровный пропил - T101B.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор полотен для лобзика ЗУБР T-хвост., по дереву и металлу, пластик. бокс, 5 шт, (15580-H5) - купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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