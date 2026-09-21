Top.Mail.Ru
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 1
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 2
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 3
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 4
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
серый
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 3
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 4
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709789
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
uBear
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х3
Вес, г.
140

Описание товара Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M)

Защитный чехол uBear Сlip Mag Case – это современный аксессуар, который не только позволяет существенно повысить комфорт взаимодействия с любимым устройством, но и предлагает новые сценарии использования смартфона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
uBear
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 15 Plus
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Защитный чехол uBear Сlip Mag Case – это современный аксессуар, который не только позволяет существенно повысить комфорт взаимодействия с любимым устройством, но и предлагает новые сценарии использования смартфона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 15 Plus Touch Mag Case with MagSafe серый (CS272MG67TH-I23M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...