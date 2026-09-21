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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) купить с доставкой в Москве
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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU)

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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 1
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 2
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 3
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 4
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 5
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 6
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
прозрачный
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 3
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 4
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 5
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 6
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709782
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
25

Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU)

Настройте по-новому уникальный стиль вашего Samsung Galaxy Z Flip6. Вставьте карточку-вкладыш в чехол, и заставка внешнего экрана изменится под соответствующий стиль вашего смартфона.

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Настройте по-новому уникальный стиль вашего Samsung Galaxy Z Flip6. Вставьте карточку-вкладыш в чехол, и заставка внешнего экрана изменится под соответствующий стиль вашего смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - стоимость товара 2060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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