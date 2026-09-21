Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709782
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
25
Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU)
Настройте по-новому уникальный стиль вашего Samsung Galaxy Z Flip6. Вставьте карточку-вкладыш в чехол, и заставка внешнего экрана изменится под соответствующий стиль вашего смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Настройте по-новому уникальный стиль вашего Samsung Galaxy Z Flip6. Вставьте карточку-вкладыш в чехол, и заставка внешнего экрана изменится под соответствующий стиль вашего смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU) - стоимость товара 2060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Flipsuit Case Flip 6 (F741) прозрачный/прозрачный (EF-ZF741CTEGRU)