Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip7 Kindsuit Case Z Flip7 песочный (EF-VF766PAEGRU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
эко-кожа
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip7
Цвет
коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
эко-кожа
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip7
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
35
Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip7 Kindsuit Case Z Flip7 песочный (EF-VF766PAEGRU)
Чехол Galaxy Z Flip7 Kindsuit Case – это самый утонченный вариант защиты вашего телефона. Откройте для себя защиту в изысканной цветовой гамме.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
эко-кожа
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip7
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Чехол Galaxy Z Flip7 Kindsuit Case – это самый утонченный вариант защиты вашего телефона. Откройте для себя защиту в изысканной цветовой гамме.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip7 Kindsuit Case Z Flip7 песочный (EF-VF766PAEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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