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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) купить с доставкой в Москве
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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU)

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Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 1
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 2
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 3
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 4
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 5
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
экокожа/микрофибра
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
мятный
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 3
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 4
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 5
  • Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 830 руб.  6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709780
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
экокожа/микрофибра
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
мятный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
35

Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU)

Изысканный чехол Kindsuit Case — это не только стильно, но и функционально. Он имеет превосходный внешний вид и приятную поверхность, дополняя ваш образ.

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
экокожа/микрофибра
Совместимость
Samsung Galaxy Z Flip6
Цвет
мятный
Страна производитель
Китай
Описание
Изысканный чехол Kindsuit Case — это не только стильно, но и функционально. Он имеет превосходный внешний вид и приятную поверхность, дополняя ваш образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy Z Flip6 Kindsuit Case Flip 6 (F741) мятный (EF-VF741PMEGRU) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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