Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24+
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 709778
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24+
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х1
Вес, г.
35
Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG
Яркий и необычный чехол-накладка Flipsuit Case создан для тех, кто хочет быть по-своему уникальным, не похожим на остальных, поскольку позволяет с лёгкостью менять декоративные панели-вкладыши в зависимости от стиля или настроения его владельца. Защита смартфона ещё никогда не была такой эффектной.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
поликарбонат, полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy S24+
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Яркий и необычный чехол-накладка Flipsuit Case создан для тех, кто хочет быть по-своему уникальным, не похожим на остальных, поскольку позволяет с лёгкостью менять декоративные панели-вкладыши в зависимости от стиля или настроения его владельца. Защита смартфона ещё никогда не была такой эффектной.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy S24+ Flipsuit Case S24+ желтый/прозрачный (EF-MS926CYEG - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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