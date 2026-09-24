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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) купить с доставкой в Москве
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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90)

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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото 1
Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото 2
Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные тележки
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото 1
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото 2
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90)
7 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные тележки
Количество колес
2
Максимальная нагрузка, кг
90
Материал
пластик/алюминиевый сплав
Цвет
синий
Размеры в упаковке, см
82х48х6
Вес, кг.
4.7

Описание товара Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90)

Хозяйственная складная тележка ЗУБР максимальная нагрузка 90 кг 38750-90 предназначена для перевозки грузов с максимальным весом до 90 кг. Изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля, что гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации. Тележка оборудована удобной ручкой, регулирующейся под рост пользователя, и резиновым шнуром для надежной фиксации груза. Складной механизм обеспечивает удобную транспортировку и хранение изделия. Размер в сложенном виде: 485х807х61мм

Отзывы о товаре Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные тележки
Количество колес
2
Максимальная нагрузка, кг
90
Материал
пластик/алюминиевый сплав
Цвет
синий
Описание
Хозяйственная складная тележка ЗУБР максимальная нагрузка 90 кг 38750-90 предназначена для перевозки грузов с максимальным весом до 90 кг. Изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля, что гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации. Тележка оборудована удобной ручкой, регулирующейся под рост пользователя, и резиновым шнуром для надежной фиксации груза. Складной механизм обеспечивает удобную транспортировку и хранение изделия. Размер в сложенном виде: 485х807х61мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал (38750-90) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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