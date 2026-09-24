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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) купить с доставкой в Москве
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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60)

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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 1
Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 2
Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 3
Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные тележки
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 1
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 2
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 3
  • Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60)
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные тележки
Количество колес
2
Максимальная нагрузка, кг
60
Материал
пластик/алюминиевый сплав
Цвет
синий
Размеры в упаковке, см
64х39х6
Вес, кг.
3.11

Описание товара Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60)

Складная хозяйственная тележка ЗУБР ТР-60 38750-60 используется для транспортировки небольших грузов с максимальным весом 60 кг. Может применяться как в домашнем хозяйстве, так и на предприятиях. Тележка имеет прочную и облегченную конструкцию из алюминиевого профиля. Изделие оснащено механизмом складывания, а также регулируемой рукояткой, которая имеет крепежный резиновый шнур для надежной фиксации груза.

Отзывы о товаре Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные тележки
Количество колес
2
Максимальная нагрузка, кг
60
Материал
пластик/алюминиевый сплав
Цвет
синий
Описание
Складная хозяйственная тележка ЗУБР ТР-60 38750-60 используется для транспортировки небольших грузов с максимальным весом 60 кг. Может применяться как в домашнем хозяйстве, так и на предприятиях. Тележка имеет прочную и облегченную конструкцию из алюминиевого профиля. Изделие оснащено механизмом складывания, а также регулируемой рукояткой, которая имеет крепежный резиновый шнур для надежной фиксации груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал (38750-60) - стоимость товара 4670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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