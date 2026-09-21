Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709764
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Автомобильные колонки JBL Stage2 634 являются частью коаксиальной трехполосной аудиосистемы, предназначенной для полной замены или модернизации штатной акустики. Комплект состоит из круглых динамиков с номинальной мощностью 40 Вт. Они способны выдерживать кратковременные пиковые нагрузки до 250 Ватт без механических повреждений. Подходят для большинства современных моделей авто благодаря универсальным характеристикам и стандартному размеру 16 см. Аудиоколонки снабжены твитерами купольной формы и полипропиленовыми диффузорами, которые отвечают за четкие глубокие басы, и работают на базе ферритовой магнитной системы. Чувствительность 91 дБ гарантирует чистое звучание без шумов и искажений даже на максимальной громкости.
Автомобильные колонки JBL Stage2 634 являются частью коаксиальной трехполосной аудиосистемы, предназначенной для полной замены или модернизации штатной акустики. Комплект состоит из круглых динамиков с номинальной мощностью 40 Вт. Они способны выдерживать кратковременные пиковые нагрузки до 250 Ватт без механических повреждений. Подходят для большинства современных моделей авто благодаря универсальным характеристикам и стандартному размеру 16 см. Аудиоколонки снабжены твитерами купольной формы и полипропиленовыми диффузорами, которые отвечают за четкие глубокие басы, и работают на базе ферритовой магнитной системы. Чувствительность 91 дБ гарантирует чистое звучание без шумов и искажений даже на максимальной громкости.
Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Колонки автомобильные JBL Stage2 634 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные