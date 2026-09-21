Телескоп BRESSER 70/400 в черном рюкзаке (88-80961)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
телескоп рефрактор, алюминиевый штатив, рюкзак, искатель LED, батарейка CR2032 3В, диагональное зеркало, 2 окуляра (К25/К10), держатель для смартфона, полочка для аксессуаров, солнечный фильтр, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Материал
металл, пластик
Размер в упаковке
45х29.5х12 см
Страна бренда
Германия
Тематика
астрономия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х29
Вес, кг.
1.96
Описание товара Телескоп BRESSER 70/400 в черном рюкзаке (88-80961)
Tелескоп-рефрактер BRESSER 70/400 с апертурой 70 мм и фокусным расстоянием 400 мм способен показать вам множество впечатляющих небесных объектов. Благодаря 2 различным окулярам и дополнительной линзе Барлоу увеличение телескопа достигает 120 крат.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 8 лет
Комплектация
телескоп рефрактор, алюминиевый штатив, рюкзак, искатель LED, батарейка CR2032 3В, диагональное зеркало, 2 окуляра (К25/К10), держатель для смартфона, полочка для аксессуаров, солнечный фильтр, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Материал
металл, пластик
Размер в упаковке
45х29.5х12 см
Страна бренда
Германия
Тематика
астрономия
Страна производитель
Китай
Tелескоп-рефрактер BRESSER 70/400 с апертурой 70 мм и фокусным расстоянием 400 мм способен показать вам множество впечатляющих небесных объектов. Благодаря 2 различным окулярам и дополнительной линзе Барлоу увеличение телескопа достигает 120 крат.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Телескоп BRESSER 70/400 в черном рюкзаке (88-80961) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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