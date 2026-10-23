Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей
Набор сверл и насадок-бит Bosch 2607010610 является оптимальным выбором для использования на строительных объектах, позволяя сверлить деревянные, металлические, бетонные конструкции и монтировать различное оборудование на саморезы с дюбелями. Комплект из 54 предметов включает как качественно изготовленные сверла, так и отверточные биты со шлицами разных видов. Оба вида оснастки получили шестигранные хвостовик и возможность устанавливаться в стандартный патрон механизированного инструмента. Для работы сверлами и битами набора Bosch 2607010610 можно использовать любой электроинструмент, включая перфораторы, дрели и ударные дрели, шуруповерты. Один такой комплект может обеспечить строителя или слесаря всей необходимой строительной и монтажной оснасткой. Изделия упакованы в небольшой кейс с прозрачной крышкой, откуда необходимые предметы легко извлечь.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитНабор бит DeWalt DT70734T-QZ (29пред.) для шуруповертов
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитНабор зенкеров ЗУБР 6шт(М3-М10) 29730-H6
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитНабор специальных бит KRAFTOOL THS-42, 42 шт (HEX, TX, SPLINE) х...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75257, KK18XW, зерн 12...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитАлмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics D 38 мм 2.608.5...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитАлмазная коронка Makita 35мм D-44513
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитАлмазный диск Bosch 230х22.2 мм универсальный сегмент. Turbo Sta...
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75258, KK18XW, зерн 10...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитАлмазная коронка Bosch Diamond for Hard Ceramics 44 мм 2.608.580...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитБур Bosch SDS Plus-7X 6x50x115мм (-10-) 2.608.576.174
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71276, 30 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71285, 32 х 920 мм, SDS MAX c крестовой пла...
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор бит и сверл Bosch X-line 54 (2607010610) по мет/камн/дер (54пред.) для шуруповертов/дрелей