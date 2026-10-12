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Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С купить с доставкой в Москве
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Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С

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Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 1
Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 2
Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 3
Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 4
Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 5
Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 6
Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Максимальная температура
550 °C
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 1
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 2
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 3
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 4
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 5
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 6
  • Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 
Начислим 205 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С
12 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Максимальный объем выдуваемого воздуха
200
Минимальная температура
150 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Страна производства
Китай
Комплектация
аккумуляторный пистолет, широкое сопло с широкой щелью, широкое сопло с узкой щелью, сопло с отражателем, широкое сопло, кейс
В кейсе
да
Питание
от аккумулятора
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
550 °C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х12
Вес, г.
700

Описание товара Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С

DHG181ZK на платформе LXT 18 В — это аккумуляторная термовоздуходувка с диапазоном температур от окружающей среды до 550°C. Оснащен 2 уровнями движения воздуха и регулировкой температуры в 6 положениях: температура окружающей среды, 150°С, 250°С, 350°С, 450°С и 550°С. Оснащен кнопкой блокировки для непрерывного использования. Машину можно использовать в вертикальном или лежачем положении (на спине). Машина также оснащена защитным выключателем и защитой от перезапуска.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт

Отзывы о товаре Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Строительный фен
Максимальный объем выдуваемого воздуха
200
Минимальная температура
150 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Страна производства
Китай
Комплектация
аккумуляторный пистолет, широкое сопло с широкой щелью, широкое сопло с узкой щелью, сопло с отражателем, широкое сопло, кейс
В кейсе
да
Питание
от аккумулятора
Регулировка температуры
есть
Максимальная температура
550 °C
Страна производитель
Китай
Описание
DHG181ZK на платформе LXT 18 В — это аккумуляторная термовоздуходувка с диапазоном температур от окружающей среды до 550°C. Оснащен 2 уровнями движения воздуха и регулировкой температуры в 6 положениях: температура окружающей среды, 150°С, 250°С, 350°С, 450°С и 550°С. Оснащен кнопкой блокировки для непрерывного использования. Машину можно использовать в вертикальном или лежачем положении (на спине). Машина также оснащена защитным выключателем и защитой от перезапуска.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, 2000 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Технический фен Makita DHG181ZK 18Вт темп.150/250/350/450/550С - данный товар вы можете купить по цене 12800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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