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Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка

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Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 5
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 6
Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Very Best Of Nina Simone
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 5
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 6
  • Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709334
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Very Best Of Nina Simone
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8435723701644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Very Best Of Nina Simone
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Baby Just Cares for Me, I Loves You Porgy, Love Me or Leave Me, Little Girl Blue, He Needs Me, Children Go Where I Send You, Willow Weep for Me, Nobody Knows You When You're Down and Out, Black Is the Color of My True Love's Hair, Trouble in Mind, Exactly Like You, Nothin' Till You Hear from Me, Work Song, Fine and Mellow, Mood Indigo, The Other Woman


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Very Best Of Nina Simone (Crystal Clear) (8435723701644) виниловая пластинка – стоимость товара 3400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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