Чайник SMEG,WKF01BL стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник со свистком
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709252
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник со свистком
Материал
нержавеющая сталь
Объем, л
2.3
Подходит для индукционных плит
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х25
Вес, кг.
2
Описание товара Чайник SMEG,WKF01BL стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет черный
Изысканный чайник Smeg в стиле 50-х годов — воплощение ретро-шика на вашей кухне!
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Бренд
Тип товара
Чайник со свистком
Материал
нержавеющая сталь
Объем, л
2.3
Подходит для индукционных плит
да
Страна производитель
Китай
Изысканный чайник Smeg в стиле 50-х годов — воплощение ретро-шика на вашей кухне!
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Чайник SMEG,WKF01BL стиль 50-х г.г., со свистком, 2.3 л, индикация уровня воды, цвет черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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