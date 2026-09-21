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Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый купить с доставкой в Москве
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Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый

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Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 1
Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 2
Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 3
Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Цвет
желтый, черный
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 1
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 2
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 3
  • Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709212
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х13
Вес, г.
540

Описание товара Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый

Электрическая турка КТ-7130 варит кофе по-турецки. С КТ-7130 вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе. Устройство состоит из базы и турки.

Отзывы о товаре Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая турка КТ-7130 варит кофе по-турецки. С КТ-7130 вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе. Устройство состоит из базы и турки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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