Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Цвет
желтый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709212
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х13
Вес, г.
540
Описание товара Электрическая турка Kitfort КТ-7130-1 черно-желтый
Электрическая турка КТ-7130 варит кофе по-турецки. С КТ-7130 вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе. Устройство состоит из базы и турки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Материал корпуса
пластик
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Электрическая турка КТ-7130 варит кофе по-турецки. С КТ-7130 вы сможете быстро и легко сварить натуральный кофе. Устройство состоит из базы и турки.
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