Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708970
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х28х15
Вес, кг.
3.6
Описание товара Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016
Паровая швабра «6 в 1» КТ-1016 - универсальный прибор, который поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Благодаря ручному модулю у вас будет неограниченный запас возможностей.
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Паровая швабра «6 в 1» КТ-1016 - универсальный прибор, который поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Благодаря ручному модулю у вас будет неограниченный запас возможностей.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - по цене 8580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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