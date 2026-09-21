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Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016

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Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 1
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 2
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 3
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 4
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 5
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 6
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 7
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 8
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 9
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 10
Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 1
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 2
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 3
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 4
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 5
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 6
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 7
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 8
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 9
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 10
  • Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708970
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
69х28х15
Вес, кг.
3.6

Описание товара Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016

Паровая швабра «6 в 1» КТ-1016 - универсальный прибор, который поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Благодаря ручному модулю у вас будет неограниченный запас возможностей.

Отзывы о товаре Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Описание
Паровая швабра «6 в 1» КТ-1016 - универсальный прибор, который поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Благодаря ручному модулю у вас будет неограниченный запас возможностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра 6 в 1 Kitfort КТ-1016 - по цене 8580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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