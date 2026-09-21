Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO 16Gb, 5600Mhz, [KF556C36BWE-16] CL36
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Kingston FURY Beast станет отличным решением для сборки новой производительной системы на базе современной платформы AMD AM5 или Intel Alder Lake/Raptor Lake. Частота 5600 МГц в паре с низкой латентностью предлагает отличный баланс скорости и стоимости, что делает память идеальной для геймеров и пользователей, работающих с монтажом видео, 3D-графикой и требовательными профессиональными приложениями. Объёма 16 ГБ в одном модуле достаточно для комфортной игры на высоких настройках и эффективной многозадачности, однако для рабочих станций, где часто используются несколько тяжёлых программ одновременно, стоит рассмотреть покупку пары таких планок или комплекта с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Оперативная память Kingston FURY Beast относится к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. DDR5 предлагает более высокую пропускную способность, эффективность энергопотребления и увеличенную плотность модулей. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому при выборе необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает солидный запас оперативной памяти для большинства текущих задач. Частота 5600 МГц существенно влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую повышая производительность в играх, особенно на процессорах AMD с архитектурой Zen 4, где быстрая память критически важна для работы Infinity Fabric. В рабочих сценариях, таких как рендеринг и работа с большими базами данных, высокая частота сокращает время обработки операций, делая систему более отзывчивой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL36, что является хорошим показателем для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц, обеспечивая оптимальный баланс между высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой. Рабочее напряжение для этого поколения памяти ниже, чем у DDR4, что способствует энергоэффективности. Особенность данной модели - поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет в один клик в BIOS материнской платы AMD загрузить предустановленные настройки разгона и выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Планка оптимизирована для работы с платформами AMD AM5, поддерживающими профиль EXPO, но также полностью совместима и с современными платформами Intel (чипсеты серий 600 и 700), где для активации частоты 5600 МГц потребуется включить профиль Intel XMP. Для гарантированной работы на заявленной частоте необходимо использовать материнскую плату, официально поддерживающую такие режимы, и установить последнюю версию BIOS или UEFI. На старых платформах, предназначенных для DDR4, эта память работать не будет.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным радиатором белого цвета из алюминиевого сплава. Он не только дополняет эстетику светлых сборок, но и эффективно рассеивает тепло, что важно для стабильной работы памяти при высоких нагрузках и длительных игровых сессиях. Радиатор имеет компактную конструкцию с низким профилем, что минимизирует риск конфликта с установленными башенными кулерами процессора. Подсветка на этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн без лишнего освещения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации потребуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Такой подход вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и профессиональных приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости материнской платы с поколением DDR5 и поддержкой частоты 5600 МГц. Учитывая, что это одиночный модуль, для двухканального режима потребуется пара. Смешивать этот модуль с другими, даже от того же производителя, но с иными таймингами или частотой, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы. Данный модуль оптимален для пользователей, строящих новую систему на DDR5 и ценящих баланс скорости, объёма и доступной цены, с возможностью лёгкого разгона через EXPO для платформ AMD.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Kingston FURY Beast станет отличным решением для сборки новой производительной системы на базе современной платформы AMD AM5 или Intel Alder Lake/Raptor Lake. Частота 5600 МГц в паре с низкой латентностью предлагает отличный баланс скорости и стоимости, что делает память идеальной для геймеров и пользователей, работающих с монтажом видео, 3D-графикой и требовательными профессиональными приложениями. Объёма 16 ГБ в одном модуле достаточно для комфортной игры на высоких настройках и эффективной многозадачности, однако для рабочих станций, где часто используются несколько тяжёлых программ одновременно, стоит рассмотреть покупку пары таких планок или комплекта с большим суммарным объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Оперативная память Kingston FURY Beast относится к последнему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4. DDR5 предлагает более высокую пропускную способность, эффективность энергопотребления и увеличенную плотность модулей. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому при выборе необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает солидный запас оперативной памяти для большинства текущих задач. Частота 5600 МГц существенно влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую повышая производительность в играх, особенно на процессорах AMD с архитектурой Zen 4, где быстрая память критически важна для работы Infinity Fabric. В рабочих сценариях, таких как рендеринг и работа с большими базами данных, высокая частота сокращает время обработки операций, делая систему более отзывчивой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL36, что является хорошим показателем для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц, обеспечивая оптимальный баланс между высокой скоростью передачи данных и низкой задержкой. Рабочее напряжение для этого поколения памяти ниже, чем у DDR4, что способствует энергоэффективности. Особенность данной модели - поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет в один клик в BIOS материнской платы AMD загрузить предустановленные настройки разгона и выйти на заявленные частоту и тайминги без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Планка оптимизирована для работы с платформами AMD AM5, поддерживающими профиль EXPO, но также полностью совместима и с современными платформами Intel (чипсеты серий 600 и 700), где для активации частоты 5600 МГц потребуется включить профиль Intel XMP. Для гарантированной работы на заявленной частоте необходимо использовать материнскую плату, официально поддерживающую такие режимы, и установить последнюю версию BIOS или UEFI. На старых платформах, предназначенных для DDR4, эта память работать не будет.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным радиатором белого цвета из алюминиевого сплава. Он не только дополняет эстетику светлых сборок, но и эффективно рассеивает тепло, что важно для стабильной работы памяти при высоких нагрузках и длительных игровых сессиях. Радиатор имеет компактную конструкцию с низким профилем, что минимизирует риск конфликта с установленными башенными кулерами процессора. Подсветка на этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн без лишнего освещения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации потребуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Такой подход вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, что даёт ощутимый прирост производительности в играх и профессиональных приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить проверке совместимости материнской платы с поколением DDR5 и поддержкой частоты 5600 МГц. Учитывая, что это одиночный модуль, для двухканального режима потребуется пара. Смешивать этот модуль с другими, даже от того же производителя, но с иными таймингами или частотой, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы. Данный модуль оптимален для пользователей, строящих новую систему на DDR5 и ценящих баланс скорости, объёма и доступной цены, с возможностью лёгкого разгона через EXPO для платформ AMD.
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