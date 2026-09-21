Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 128Gb (kit 4x32Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK4-128] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 128 ГБ создан для профессиональных рабочих станций и мощных домашних систем, где важен не только объем, но и надежность работы под постоянной нагрузкой. Он идеально подходит для задач видеомонтажа в высоком разрешении, 3D-рендеринга, сложных инженерных расчетов, работы с виртуальными машинами и одновременного запуска множества тяжелых приложений. Для обычных игр или офисной работы такой объем является избыточным, но для профессиональной среды он обеспечивает необходимый запас для работы с огромными массивами данных без подтормаживаний.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объем, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырех модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает рекордные 128 ГБ ОЗУ. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что критически важно для профессиональных приложений, активно работающих с памятью. В реальных сценариях такой объем позволяет, например, рендерить сложную сцену, одновременно держа открытым проект в Adobe Premiere и не закрывая десятки вкладок в браузере, без необходимости выгрузки данных на медленный SSD.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL40, что является типичным балансом для DDR5 на частоте 5200 МГц и обеспечивает приемлемую латентность для большинства рабочих задач. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль в BIOS материнской платы и получить заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5, обеспечивая стабильную работу при высокой нагрузке.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5 и поддерживающими четырехканальный или двухканальный режим работы (при использовании четырех планок). Ключевым требованием является совместимость процессора и чипсета - это платформы Intel LGA 1700 (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD AM5. Перед покупкой необходимо убедиться, что конкретная материнская плата поддерживает такой большой суммарный объем памяти и частоту 5200 МГц, иногда для этого может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки Kingston FURY Beast White оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, поддерживая стабильность системы. Их конструкция минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами на процессоре. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным выбором для лаконичных и профессиональных сборок, где важен не внешний эффект, а надежность и функциональность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового набора из четырех идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость между собой и оптимальную работу в четырехканальном режиме на поддерживающих платформах. Установка четырех планок позволяет максимально задействовать контроллер памяти современного процессора, повышая общую пропускную способность системы по сравнению с двумя модулями. Докупать отдельные планки для расширения объема этого комплекта не рекомендуется во избежание потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - абсолютная несовместимость со слотами и платформами DDR4, установить эти планки в старую материнскую плату физически невозможно. Для достижения заявленной частоты 5200 МГц необходима материнская плата среднего или высокого класса с надежной схемой питания памяти. При выборе стоит четко оценивать свои потребности: для игрового ПК хватит комплекта меньшего объема, но с более низкими таймингами, в то время как данный набор Kingston - это целенаправленное решение для профессиональных пользователей, для которых объем памяти является критическим рабочим ресурсом.