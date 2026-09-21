Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 является отличной основой для новой игровой сборки или мощной рабочей станции. Его объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных игр на высоких настройках, работу с тяжелыми приложениями для монтажа и рендеринга, а также интенсивную многозадачность с десятками вкладок браузера. Скорость 5200 МГц обеспечивает солидный запас производительности, выгодно отличаясь от базовых офисных комплектов, при этом модули не относятся к экстремальным, что делает их разумным и сбалансированным выбором по соотношению цены и возможностей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счет архитектурных улучшений. Данные модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому для её установки требуется материнская плата с соответствующими слотами под этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте представлены две планки объёмом по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими данными и плавность рендеринга видео. Для большинства пользователей этого объёма и скорости более чем достаточно, чтобы система не испытывала проблем с нехваткой памяти и быстро обрабатывала фоновые задачи.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на её латентность; в связке с частотой 5200 МГц это обеспечивает стабильную и быструю работу. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что достаточно активировать один пункт в BIOS материнской платы, и память заработает на своих рейтинговых 5200 МГц без необходимости ручного подбора напряжения и таймингов, что значительно упрощает процесс сборки ПК.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Однако для работы на частоте 5200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата с чипсетом серий Intel 600/700 или AMD 600 официально поддерживает такие частоты. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируете использовать все четыре слота.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами. Подсветка на этих планках отсутствует, что делает их идеальным выбором для лаконичных и минималистичных сборок, где акцент делается не на RGB-эффекты, а на чистый эстетичный вид и надёжность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы на большинстве современных материнских плат, что практически удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, указанных в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3. Даже если физически планка не войдёт в слот, попытка установки может повредить оборудование. Заявленная частота 5200 МГц гарантированно достигается только при использовании профиля XMP, который должен поддерживаться вашей материнской платой и процессором. При выборе стоит ориентироваться на ваш процессор и платформу, убедившись, что 32 ГБ – это необходимый вам объём, а 5200 МГц – оптимальная для ваших задач скорость без переплаты за экстремальные частоты.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 является отличной основой для новой игровой сборки или мощной рабочей станции. Его объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных игр на высоких настройках, работу с тяжелыми приложениями для монтажа и рендеринга, а также интенсивную многозадачность с десятками вкладок браузера. Скорость 5200 МГц обеспечивает солидный запас производительности, выгодно отличаясь от базовых офисных комплектов, при этом модули не относятся к экстремальным, что делает их разумным и сбалансированным выбором по соотношению цены и возможностей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счет архитектурных улучшений. Данные модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому для её установки требуется материнская плата с соответствующими слотами под этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте представлены две планки объёмом по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими данными и плавность рендеринга видео. Для большинства пользователей этого объёма и скорости более чем достаточно, чтобы система не испытывала проблем с нехваткой памяти и быстро обрабатывала фоновые задачи.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на её латентность; в связке с частотой 5200 МГц это обеспечивает стабильную и быструю работу. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что достаточно активировать один пункт в BIOS материнской платы, и память заработает на своих рейтинговых 5200 МГц без необходимости ручного подбора напряжения и таймингов, что значительно упрощает процесс сборки ПК.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Однако для работы на частоте 5200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата с чипсетом серий Intel 600/700 или AMD 600 официально поддерживает такие частоты. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируете использовать все четыре слота.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами. Подсветка на этих планках отсутствует, что делает их идеальным выбором для лаконичных и минималистичных сборок, где акцент делается не на RGB-эффекты, а на чистый эстетичный вид и надёжность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы на большинстве современных материнских плат, что практически удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, указанных в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3. Даже если физически планка не войдёт в слот, попытка установки может повредить оборудование. Заявленная частота 5200 МГц гарантированно достигается только при использовании профиля XMP, который должен поддерживаться вашей материнской платой и процессором. При выборе стоит ориентироваться на ваш процессор и платформу, убедившись, что 32 ГБ – это необходимый вам объём, а 5200 МГц – оптимальная для ваших задач скорость без переплаты за экстремальные частоты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40