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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото 1
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото 2
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото 1
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото 2
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708640
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 является отличной основой для новой игровой сборки или мощной рабочей станции. Его объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных игр на высоких настройках, работу с тяжелыми приложениями для монтажа и рендеринга, а также интенсивную многозадачность с десятками вкладок браузера. Скорость 5200 МГц обеспечивает солидный запас производительности, выгодно отличаясь от базовых офисных комплектов, при этом модули не относятся к экстремальным, что делает их разумным и сбалансированным выбором по соотношению цены и возможностей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счет архитектурных улучшений. Данные модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому для её установки требуется материнская плата с соответствующими слотами под этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте представлены две планки объёмом по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими данными и плавность рендеринга видео. Для большинства пользователей этого объёма и скорости более чем достаточно, чтобы система не испытывала проблем с нехваткой памяти и быстро обрабатывала фоновые задачи.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на её латентность; в связке с частотой 5200 МГц это обеспечивает стабильную и быструю работу. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что достаточно активировать один пункт в BIOS материнской платы, и память заработает на своих рейтинговых 5200 МГц без необходимости ручного подбора напряжения и таймингов, что значительно упрощает процесс сборки ПК.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Однако для работы на частоте 5200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата с чипсетом серий Intel 600/700 или AMD 600 официально поддерживает такие частоты. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируете использовать все четыре слота.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами. Подсветка на этих планках отсутствует, что делает их идеальным выбором для лаконичных и минималистичных сборок, где акцент делается не на RGB-эффекты, а на чистый эстетичный вид и надёжность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы на большинстве современных материнских плат, что практически удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, указанных в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3. Даже если физически планка не войдёт в слот, попытка установки может повредить оборудование. Заявленная частота 5200 МГц гарантированно достигается только при использовании профиля XMP, который должен поддерживаться вашей материнской платой и процессором. При выборе стоит ориентироваться на ваш процессор и платформу, убедившись, что 32 ГБ – это необходимый вам объём, а 5200 МГц – оптимальная для ваших задач скорость без переплаты за экстремальные частоты.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 является отличной основой для новой игровой сборки или мощной рабочей станции. Его объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных игр на высоких настройках, работу с тяжелыми приложениями для монтажа и рендеринга, а также интенсивную многозадачность с десятками вкладок браузера. Скорость 5200 МГц обеспечивает солидный запас производительности, выгодно отличаясь от базовых офисных комплектов, при этом модули не относятся к экстремальным, что делает их разумным и сбалансированным выбором по соотношению цены и возможностей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4 за счет архитектурных улучшений. Данные модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому для её установки требуется материнская плата с соответствующими слотами под этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

В комплекте представлены две планки объёмом по 16 ГБ каждая, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими данными и плавность рендеринга видео. Для большинства пользователей этого объёма и скорости более чем достаточно, чтобы система не испытывала проблем с нехваткой памяти и быстро обрабатывала фоновые задачи.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на её латентность; в связке с частотой 5200 МГц это обеспечивает стабильную и быструю работу. Для автоматической настройки на заявленные параметры модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что достаточно активировать один пункт в BIOS материнской платы, и память заработает на своих рейтинговых 5200 МГц без необходимости ручного подбора напряжения и таймингов, что значительно упрощает процесс сборки ПК.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Однако для работы на частоте 5200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата с чипсетом серий Intel 600/700 или AMD 600 официально поддерживает такие частоты. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если планируете использовать все четыре слота.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами. Подсветка на этих планках отсутствует, что делает их идеальным выбором для лаконичных и минималистичных сборок, где акцент делается не на RGB-эффекты, а на чистый эстетичный вид и надёжность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимально для активации двухканального режима работы на большинстве современных материнских плат, что практически удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, указанных в инструкции к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3. Даже если физически планка не войдёт в слот, попытка установки может повредить оборудование. Заявленная частота 5200 МГц гарантированно достигается только при использовании профиля XMP, который должен поддерживаться вашей материнской платой и процессором. При выборе стоит ориентироваться на ваш процессор и платформу, убедившись, что 32 ГБ – это необходимый вам объём, а 5200 МГц – оптимальная для ваших задач скорость без переплаты за экстремальные частоты.

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White 32Gb (kit 2x16Gb), 5200Mhz, [KF552C40BWK2-32] CL40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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