Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 5600Mhz, [KF556C40BWAK2-32] CL40
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 5600Mhz, [KF556C40BWAK2-32] CL40
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию без переплаты за экстремальные частоты. Оперативная память Kingston FURY Beast с частотой 5600 МГц отлично справляется с требовательными играми на высоких настройках, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а также с задачами монтажа видео, 3D-рендеринга и одновременной работы с множеством приложений. Суммарный объем в 32 ГБ гарантирует комфортную многозадачность с большим количеством вкладок браузера и тяжелыми программами, что делает комплект отличным выбором как для геймеров, так и для креативных профессионалов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для настольных компьютеров, так как физически несовместима со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM. Для установки этих планок необходима современная материнская плата с поддержкой DDR5 и соответствующим процессором Intel 12-го поколения и новее или AMD серии Ryzen 7000.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 16 ГБ дает суммарный объем 32 ГБ оперативной памяти, чего с избытком хватит для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжелыми" проектами в Adobe Suite и время рендеринга. Для большинства пользователей этот частотный показатель является оптимальным балансом между производительностью и стоимостью в сегменте DDR5.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти (тайминги) указаны как CL40, что является типичным значением для начальных частот памяти DDR5 и обеспечивает приемлемую латентность. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц модули используют профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, напряжения и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона. Данная конфигурация уже оптимизирована и предлагает стабильную работу с хорошим запасом.
Совместимость с платформой
Эти модули памяти совместимы с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670, Z790, B760, а для AMD - процессоры Ryzen 7000 серии и платы на чипсетах X670(E), B650(E). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4. Для полной совместимости и поддержки заявленных скоростей рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных нагрузках, но и служат ключевым элементом дизайна сборки. На планках установлена адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через фирменное программное обеспечение материнских плат или утилиту Kingston FURY CTRL. Высота радиаторов умеренная, что сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2) активирует двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ можно приобрести такой же комплект, но стоит помнить, что стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов не гарантирована и зависит от возможностей материнской платы и процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необратимая несовместимость с платформами DDR4, поэтому выбор возможен только при сборке абсолютно нового ПК или редком апгрейде с полной заменой материнской платы и процессора. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 5600 МГц в двухканальном режиме. Этот комплект Kingston FURY Beast White RGB является отличным сбалансированным решением для тех, кто хочет получить преимущества DDR5, красивый внешний вид и не переплачивать за избыточные для большинства частоты. Если ваша основная задача - офисная работа или базовое использование ПК, этот комплект будет избыточным, а для экстремального разгона стоит рассмотреть модели с более высокими частотами и улучшенными таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 030 руб.12258 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 49 830 руб.12458 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 53 060 руб.13265 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 54 820 руб.13705 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 830 руб.14458 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 670 руб.14668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 800 руб.14700 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 61 530 руб.15383 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 63 300 руб.15825 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*1...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию без переплаты за экстремальные частоты. Оперативная память Kingston FURY Beast с частотой 5600 МГц отлично справляется с требовательными играми на высоких настройках, обеспечивая высокий и стабильный FPS, а также с задачами монтажа видео, 3D-рендеринга и одновременной работы с множеством приложений. Суммарный объем в 32 ГБ гарантирует комфортную многозадачность с большим количеством вкладок браузера и тяжелыми программами, что делает комплект отличным выбором как для геймеров, так и для креативных профессионалов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим DDR4. Она использует форм-фактор DIMM и предназначена исключительно для настольных компьютеров, так как физически несовместима со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM. Для установки этих планок необходима современная материнская плата с поддержкой DDR5 и соответствующим процессором Intel 12-го поколения и новее или AMD серии Ryzen 7000.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект из двух модулей по 16 ГБ дает суммарный объем 32 ГБ оперативной памяти, чего с избытком хватит для любых современных игр и большинства профессиональных задач. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжелыми" проектами в Adobe Suite и время рендеринга. Для большинства пользователей этот частотный показатель является оптимальным балансом между производительностью и стоимостью в сегменте DDR5.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти (тайминги) указаны как CL40, что является типичным значением для начальных частот памяти DDR5 и обеспечивает приемлемую латентность. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц модули используют профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, напряжения и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона. Данная конфигурация уже оптимизирована и предлагает стабильную работу с хорошим запасом.
Совместимость с платформой
Эти модули памяти совместимы с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670, Z790, B760, а для AMD - процессоры Ryzen 7000 серии и платы на чипсетах X670(E), B650(E). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не DDR4. Для полной совместимости и поддержки заявленных скоростей рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных нагрузках, но и служат ключевым элементом дизайна сборки. На планках установлена адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через фирменное программное обеспечение материнских плат или утилиту Kingston FURY CTRL. Высота радиаторов умеренная, что сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2) активирует двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ можно приобрести такой же комплект, но стоит помнить, что стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырех слотов не гарантирована и зависит от возможностей материнской платы и процессора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необратимая несовместимость с платформами DDR4, поэтому выбор возможен только при сборке абсолютно нового ПК или редком апгрейде с полной заменой материнской платы и процессора. Убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 5600 МГц в двухканальном режиме. Этот комплект Kingston FURY Beast White RGB является отличным сбалансированным решением для тех, кто хочет получить преимущества DDR5, красивый внешний вид и не переплачивать за избыточные для большинства частоты. Если ваша основная задача - офисная работа или базовое использование ПК, этот комплект будет избыточным, а для экстремального разгона стоит рассмотреть модели с более высокими частотами и улучшенными таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, С подсветкой, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 5600Mhz, [KF556C40BWAK2-32] CL40