Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BBEK2-32] CL34
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BBEK2-32] CL34
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров, энтузиастов и пользователей рабочих станций, которые собирают мощную систему на современной платформе AMD. Он идеально подходит для игр с высоким FPS и минимальными задержками, а также для профессиональных задач, таких как монтаж видео, 3D-рендеринг и работа с виртуальными машинами, где критически важны и высокая пропускная способность, и достаточный объём памяти. Объём в 32 ГБ гарантирует комфортную многозадачность с десятками вкладок и фоновыми приложениями, а скорость в 6800 МГц выводит отзывчивость системы на новый уровень.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных ПК. Это гарантирует значительно возросшую по сравнению с DDR4 пропускную способность и эффективность работы с новейшими процессорами. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация отлично сбалансирована для требовательных задач. Частота 6800 МГц обеспечивает исключительно высокую скорость передачи данных, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку крупных файлов в профессиональных пакетах и общую плавность работы системы. Прирост производительности по сравнению с памятью стандартных частот будет наиболее заметен в процессорозависимых играх и приложениях, интенсивно работающих с памятью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на низкую латентность при такой высокой частоте. Сочетание 6800 МГц и CL34 обеспечивает отличный баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Ключевая особенность - поддержка профиля автоматического разгона EXPO, оптимизированного для платформ AMD. Это позволяет достичь заявленных характеристик 6800 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров AMD Ryzen 7000 серии и новее, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах X670, B650 и других с поддержкой DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата в списке поддерживаемых частот заявляет режим 6800 МГц (или EXPO-профиль на эту частоту), так как итоговая стабильность зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Перед установкой рекомендуется обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Beast. Они не только эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке на высоких частотах, но и придают сборке солидный и агрессивный вид. Высота планок с радиаторами умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально нацелено на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. При установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием) пропускная способность удваивается, что даёт существенный прирост производительности в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект, но смешивание даже одноимённых модулей из разных партий может иногда приводить к проблемам со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3, физически модули не установятся в старые слоты. Для раскрытия потенциала в 6800 МГц необходима достаточно топовая материнская плата и удачный экземпляр контроллера памяти внутри процессора (IMC). На менее дорогих платах может потребоваться ручная настройка или работа на чуть более низкой стабильной частоте. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто хочет максимум производительности от платформы AMD здесь и сейчас, не переплачивая за экстремальные частоты с маргинальной стабильностью.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров, энтузиастов и пользователей рабочих станций, которые собирают мощную систему на современной платформе AMD. Он идеально подходит для игр с высоким FPS и минимальными задержками, а также для профессиональных задач, таких как монтаж видео, 3D-рендеринг и работа с виртуальными машинами, где критически важны и высокая пропускная способность, и достаточный объём памяти. Объём в 32 ГБ гарантирует комфортную многозадачность с десятками вкладок и фоновыми приложениями, а скорость в 6800 МГц выводит отзывчивость системы на новый уровень.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных ПК. Это гарантирует значительно возросшую по сравнению с DDR4 пропускную способность и эффективность работы с новейшими процессорами. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация отлично сбалансирована для требовательных задач. Частота 6800 МГц обеспечивает исключительно высокую скорость передачи данных, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку крупных файлов в профессиональных пакетах и общую плавность работы системы. Прирост производительности по сравнению с памятью стандартных частот будет наиболее заметен в процессорозависимых играх и приложениях, интенсивно работающих с памятью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на низкую латентность при такой высокой частоте. Сочетание 6800 МГц и CL34 обеспечивает отличный баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Ключевая особенность - поддержка профиля автоматического разгона EXPO, оптимизированного для платформ AMD. Это позволяет достичь заявленных характеристик 6800 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами на базе процессоров AMD Ryzen 7000 серии и новее, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах X670, B650 и других с поддержкой DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата в списке поддерживаемых частот заявляет режим 6800 МГц (или EXPO-профиль на эту частоту), так как итоговая стабильность зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Перед установкой рекомендуется обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Beast. Они не только эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке на высоких частотах, но и придают сборке солидный и агрессивный вид. Высота планок с радиаторами умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально нацелено на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. При установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием) пропускная способность удваивается, что даёт существенный прирост производительности в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести такой же комплект, но смешивание даже одноимённых модулей из разных партий может иногда приводить к проблемам со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3, физически модули не установятся в старые слоты. Для раскрытия потенциала в 6800 МГц необходима достаточно топовая материнская плата и удачный экземпляр контроллера памяти внутри процессора (IMC). На менее дорогих платах может потребоваться ручная настройка или работа на чуть более низкой стабильной частоте. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто хочет максимум производительности от платформы AMD здесь и сейчас, не переплачивая за экстремальные частоты с маргинальной стабильностью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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