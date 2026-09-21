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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото 1
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото 2
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
Тайминги
34-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото 1
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото 2
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708606
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34

Для кого и под какие задачи

Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Он идеально подходит для получения максимального фреймрейта в требовательных киберспортивных и AAA-играх, где низкая латентность памяти напрямую влияет на плавность геймплея. Также модули отлично справятся с задачами монтажа видео в высоком разрешении и работы в ресурсоёмких инженерных приложениях, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой обработки данных.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению, предлагающему удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только со слотами на материнских платах для ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ двухканальной памяти - оптимальный объём для игровых и рабочих систем на сегодняшний день. Частота 6800 МГц является очень высокой даже для DDR5 и обеспечивает исключительную скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это выражается в снижении просадок FPS и повышении минимального фреймрейта, а в рабочих приложениях ускоряет рендеринг и загрузку тяжёлых проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на очень низкую задержку при столь высокой частоте 6800 МГц, обеспечивая отличный баланс между пропускной способностью и быстрым откликом. Ключевой особенностью данного комплекта является предустановленная поддержка профиля AMD EXPO, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы на базе AMD, чтобы память сразу работала на заявленной скорости без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и чипсетов X670/B650. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6800 МГц необходима материнская плата, чья спецификация поддерживает такие высокие скорости, а также рекомендуется установка последней версии BIOS для обеспечения стабильности. На платформах Intel память также будет работать, но профиль EXPO может быть недоступен, и для разгона придётся использовать аналогичный профиль XMP 3.0.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, предотвращая троттлинг. Верхнюю часть радиаторов украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с другими компонентами системы через ПО материнской платы или фирменную утилиту Kingston для создания целостного светового шоу в корпусе с окном.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5 и заявленные высокие частоты, близкие к 6800 МГц, так как на слабых платах с базовыми чипсетами стабильная работа на максимуме может быть недостижима. Высота модулей с радиаторами стандартная, но при планировании сборки с крупным башенным кулером стоит проверить его схему на предмет возможного нависания над слотами памяти. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет выжать максимум из платформы AMD, но если ваша основная задача - простое многозадачное использование или офисная работа, переплачивать за такие высокие частоты не имеет смысла.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Он идеально подходит для получения максимального фреймрейта в требовательных киберспортивных и AAA-играх, где низкая латентность памяти напрямую влияет на плавность геймплея. Также модули отлично справятся с задачами монтажа видео в высоком разрешении и работы в ресурсоёмких инженерных приложениях, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой обработки данных.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению, предлагающему удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только со слотами на материнских платах для ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ двухканальной памяти - оптимальный объём для игровых и рабочих систем на сегодняшний день. Частота 6800 МГц является очень высокой даже для DDR5 и обеспечивает исключительную скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это выражается в снижении просадок FPS и повышении минимального фреймрейта, а в рабочих приложениях ускоряет рендеринг и загрузку тяжёлых проектов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на очень низкую задержку при столь высокой частоте 6800 МГц, обеспечивая отличный баланс между пропускной способностью и быстрым откликом. Ключевой особенностью данного комплекта является предустановленная поддержка профиля AMD EXPO, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы на базе AMD, чтобы память сразу работала на заявленной скорости без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и чипсетов X670/B650. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6800 МГц необходима материнская плата, чья спецификация поддерживает такие высокие скорости, а также рекомендуется установка последней версии BIOS для обеспечения стабильности. На платформах Intel память также будет работать, но профиль EXPO может быть недоступен, и для разгона придётся использовать аналогичный профиль XMP 3.0.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, предотвращая троттлинг. Верхнюю часть радиаторов украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с другими компонентами системы через ПО материнской платы или фирменную утилиту Kingston для создания целостного светового шоу в корпусе с окном.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают память стандарта DDR5 и заявленные высокие частоты, близкие к 6800 МГц, так как на слабых платах с базовыми чипсетами стабильная работа на максимуме может быть недостижима. Высота модулей с радиаторами стандартная, но при планировании сборки с крупным башенным кулером стоит проверить его схему на предмет возможного нависания над слотами памяти. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет выжать максимум из платформы AMD, но если ваша основная задача - простое многозадачное использование или офисная работа, переплачивать за такие высокие частоты не имеет смысла.

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO RGB 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBEA-16] CL34 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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