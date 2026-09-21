Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBE-16] CL34
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast Black EXPO 16Gb, 6800Mhz, [KF568C34BBE-16] CL34
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему на современной платформе AMD AM5. Высокая частота 6800 МГц в сочетании с оптимизированными таймингами CL34 направлена на то, чтобы раскрыть потенциал новейших процессоров Ryzen серии 7000 в требовательных играх и ресурсоемких приложениях. Для повседневной работы или базового домашнего ПК подобная скорость будет избыточна, а вот для сборки, где важны каждый кадр в секунду и минимальные задержки при рендеринге, такой модуль станет отличным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит существенный рост пропускной способности и эффективности. Ключевое улучшение - это разделение канала на два независимых 32-битных субканала, что повышает скорость обработки данных. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, что является хорошим стартом для игровой или рабочей станции, позволяя комфортно работать с современными играми и приложениями. Заявленная частота 6800 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что напрямую влияет на производительность в играх, особенно в связке с быстрыми процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. Для достижения максимального эффекта и активации двухканального режима рекомендуется установка двух таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на относительно низкую задержку для такой высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между скоростью и откликом. Модуль поддерживает технологию AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), представляющую собой предварительно проверенный и оптимизированный профиль разгона. Активация EXPO в BIOS материнской платы AMD автоматически устанавливает частоту 6800 МГц, тайминги и необходимое напряжение, избавляя пользователя от сложной ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с платформами AMD, в первую очередь с сокетом AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте 6800 МГц критически важна совместимость с конкретной моделью материнской платы, поэтому перед покупкой необходимо свериться с QVL-списком (список рекомендованных модулей) на сайте производителя материнской платы. Также может потребоваться установка последней версии BIOS для обеспечения полной поддержки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен компактным, но эффективным радиатором черного цвета из серии FURY Beast, который способствует отведению тепла при работе на высоких частотах под нагрузкой. Низкопрофильный дизайн планки минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на RGB-освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае вы приобретаете одну планку памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными с контроллером памяти процессора, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объем до 32 ГБ, оптимальным решением будет покупка второго такого же модуля для формирования сбалансированной пары.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить проверке совместимости модуля с вашей конкретной материнской платой на сокете AM5 через QVL-список. Помните, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами DDR4. Высокая частота 6800 МГц является серьезным показателем, и ее стабильность сильно зависит от возможностей платы и качества контроллера памяти в процессоре. Этот модуль - отличный выбор для энтузиаста, собирающего быструю систему на AMD, но пользователям, которым важнее объем для работы с виртуальными машинами или монтажа 4K-видео, возможно, стоит рассначально комплект из двух планок или вариант с большим объемом на одну плашку.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему на современной платформе AMD AM5. Высокая частота 6800 МГц в сочетании с оптимизированными таймингами CL34 направлена на то, чтобы раскрыть потенциал новейших процессоров Ryzen серии 7000 в требовательных играх и ресурсоемких приложениях. Для повседневной работы или базового домашнего ПК подобная скорость будет избыточна, а вот для сборки, где важны каждый кадр в секунду и минимальные задержки при рендеринге, такой модуль станет отличным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит существенный рост пропускной способности и эффективности. Ключевое улучшение - это разделение канала на два независимых 32-битных субканала, что повышает скорость обработки данных. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, что является хорошим стартом для игровой или рабочей станции, позволяя комфортно работать с современными играми и приложениями. Заявленная частота 6800 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что напрямую влияет на производительность в играх, особенно в связке с быстрыми процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. Для достижения максимального эффекта и активации двухканального режима рекомендуется установка двух таких модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL34, что указывает на относительно низкую задержку для такой высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между скоростью и откликом. Модуль поддерживает технологию AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), представляющую собой предварительно проверенный и оптимизированный профиль разгона. Активация EXPO в BIOS материнской платы AMD автоматически устанавливает частоту 6800 МГц, тайминги и необходимое напряжение, избавляя пользователя от сложной ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с платформами AMD, в первую очередь с сокетом AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте 6800 МГц критически важна совместимость с конкретной моделью материнской платы, поэтому перед покупкой необходимо свериться с QVL-списком (список рекомендованных модулей) на сайте производителя материнской платы. Также может потребоваться установка последней версии BIOS для обеспечения полной поддержки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен компактным, но эффективным радиатором черного цвета из серии FURY Beast, который способствует отведению тепла при работе на высоких частотах под нагрузкой. Низкопрофильный дизайн планки минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на RGB-освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае вы приобретаете одну планку памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными с контроллером памяти процессора, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить объем до 32 ГБ, оптимальным решением будет покупка второго такого же модуля для формирования сбалансированной пары.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить проверке совместимости модуля с вашей конкретной материнской платой на сокете AM5 через QVL-список. Помните, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами DDR4. Высокая частота 6800 МГц является серьезным показателем, и ее стабильность сильно зависит от возможностей платы и качества контроллера памяти в процессоре. Этот модуль - отличный выбор для энтузиаста, собирающего быструю систему на AMD, но пользователям, которым важнее объем для работы с виртуальными машинами или монтажа 4K-видео, возможно, стоит рассначально комплект из двух планок или вариант с большим объемом на одну плашку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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