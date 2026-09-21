Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Высокая частота и низкие тайминги обеспечивают максимальную отзывчивость в требовательных играх с высоким FPS и минимальными задержками, особенно в паре с производительными видеокартами. Он также отлично подойдет для рабочих станций, где важна скорость обработки данных - например, для монтажа видео, работы с 3D-графикой или компиляции кода, хотя для самых тяжелых сценариев рендеринга может потребоваться комплект с большим общим объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой эволюционный скачок по сравнению с DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 имеют иную ключ-вырез, физически несовместимый со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - оптимальный объем для игрового ПК высокого класса и большинства рабочих задач. Частота 6800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. В реальных сценариях, таких как игра в 4K или работа с большими проектами в Adobe Premiere, прирост от такой высокой частоты по сравнению со стандартными 4800-5200 МГц будет ощутимым, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000 серии, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги указаны как CL34, что означает низкую латентность для данной высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Данный комплект поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD, что позволяет задействовать заявленные 6800 МГц и оптимизированные тайминги простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Рабочее напряжение, необходимое для стабильной работы на таких параметрах, обычно повышено относительно базового для DDR5, но регулируется автоматически при активации EXPO.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (X670E, X670, B650) и процессорами Ryzen 7000 серии (AM5). Для выхода на заявленную частоту 6800 МГц критически важно использовать совместимую материнскую плату, так как не все модели, особенно начального уровня, могут стабильно работать с такими высокими скоростями. Перед покупкой рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке на высоких частотах, но и становятся важным элементом дизайна системного блока. Верхняя часть планки оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или совместимые системы подсветки материнских плат, такие как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование. Это гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже однотипных комплектов не гарантирует работу на максимальной частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью на частоте 6800 МГц, так как это высокий показатель, требующий качественной печатной платы и обновленного BIOS. Высота модулей с радиаторами может помешать установке некоторых массивных башенных кулеров для процессора - проверьте габариты в спецификациях. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю игровую систему на AM5, но если ваши задачи сводятся к офисной работе или вы не планируете разгон, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Высокая частота и низкие тайминги обеспечивают максимальную отзывчивость в требовательных играх с высоким FPS и минимальными задержками, особенно в паре с производительными видеокартами. Он также отлично подойдет для рабочих станций, где важна скорость обработки данных - например, для монтажа видео, работы с 3D-графикой или компиляции кода, хотя для самых тяжелых сценариев рендеринга может потребоваться комплект с большим общим объемом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой эволюционный скачок по сравнению с DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 имеют иную ключ-вырез, физически несовместимый со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - оптимальный объем для игрового ПК высокого класса и большинства рабочих задач. Частота 6800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. В реальных сценариях, таких как игра в 4K или работа с большими проектами в Adobe Premiere, прирост от такой высокой частоты по сравнению со стандартными 4800-5200 МГц будет ощутимым, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000 серии, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги указаны как CL34, что означает низкую латентность для данной высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Данный комплект поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD, что позволяет задействовать заявленные 6800 МГц и оптимизированные тайминги простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Рабочее напряжение, необходимое для стабильной работы на таких параметрах, обычно повышено относительно базового для DDR5, но регулируется автоматически при активации EXPO.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (X670E, X670, B650) и процессорами Ryzen 7000 серии (AM5). Для выхода на заявленную частоту 6800 МГц критически важно использовать совместимую материнскую плату, так как не все модели, особенно начального уровня, могут стабильно работать с такими высокими скоростями. Перед покупкой рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке на высоких частотах, но и становятся важным элементом дизайна системного блока. Верхняя часть планки оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или совместимые системы подсветки материнских плат, такие как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование. Это гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже однотипных комплектов не гарантирует работу на максимальной частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью на частоте 6800 МГц, так как это высокий показатель, требующий качественной печатной платы и обновленного BIOS. Высота модулей с радиаторами может помешать установке некоторых массивных башенных кулеров для процессора - проверьте габариты в спецификациях. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю игровую систему на AM5, но если ваши задачи сводятся к офисной работе или вы не планируете разгон, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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