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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34

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Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото 1
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото 2
Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
Тайминги
34-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото 1
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото 2
  • Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708598
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
120

Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Высокая частота и низкие тайминги обеспечивают максимальную отзывчивость в требовательных играх с высоким FPS и минимальными задержками, особенно в паре с производительными видеокартами. Он также отлично подойдет для рабочих станций, где важна скорость обработки данных - например, для монтажа видео, работы с 3D-графикой или компиляции кода, хотя для самых тяжелых сценариев рендеринга может потребоваться комплект с большим общим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой эволюционный скачок по сравнению с DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 имеют иную ключ-вырез, физически несовместимый со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - оптимальный объем для игрового ПК высокого класса и большинства рабочих задач. Частота 6800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. В реальных сценариях, таких как игра в 4K или работа с большими проектами в Adobe Premiere, прирост от такой высокой частоты по сравнению со стандартными 4800-5200 МГц будет ощутимым, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000 серии, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги указаны как CL34, что означает низкую латентность для данной высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Данный комплект поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD, что позволяет задействовать заявленные 6800 МГц и оптимизированные тайминги простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Рабочее напряжение, необходимое для стабильной работы на таких параметрах, обычно повышено относительно базового для DDR5, но регулируется автоматически при активации EXPO.

Совместимость с платформой

Память Kingston FURY Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (X670E, X670, B650) и процессорами Ryzen 7000 серии (AM5). Для выхода на заявленную частоту 6800 МГц критически важно использовать совместимую материнскую плату, так как не все модели, особенно начального уровня, могут стабильно работать с такими высокими скоростями. Перед покупкой рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке на высоких частотах, но и становятся важным элементом дизайна системного блока. Верхняя часть планки оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или совместимые системы подсветки материнских плат, такие как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование. Это гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже однотипных комплектов не гарантирует работу на максимальной частоте.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью на частоте 6800 МГц, так как это высокий показатель, требующий качественной печатной платы и обновленного BIOS. Высота модулей с радиаторами может помешать установке некоторых массивных башенных кулеров для процессора - проверьте габариты в спецификациях. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю игровую систему на AM5, но если ваши задачи сводятся к офисной работе или вы не планируете разгон, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6800
Пропускная способность, Мб/с
54400
CAS Latency (CL), тактов
34
Тайминги
34-45-45
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих мощную систему на современной платформе AMD. Высокая частота и низкие тайминги обеспечивают максимальную отзывчивость в требовательных играх с высоким FPS и минимальными задержками, особенно в паре с производительными видеокартами. Он также отлично подойдет для рабочих станций, где важна скорость обработки данных - например, для монтажа видео, работы с 3D-графикой или компиляции кода, хотя для самых тяжелых сценариев рендеринга может потребоваться комплект с большим общим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой эволюционный скачок по сравнению с DDR4, предлагая более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR5 имеют иную ключ-вырез, физически несовместимый со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ - оптимальный объем для игрового ПК высокого класса и большинства рабочих задач. Частота 6800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. В реальных сценариях, таких как игра в 4K или работа с большими проектами в Adobe Premiere, прирост от такой высокой частоты по сравнению со стандартными 4800-5200 МГц будет ощутимым, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000 серии, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги указаны как CL34, что означает низкую латентность для данной высокой частоты, обеспечивая хороший баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Данный комплект поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, разработанный специально для платформ AMD, что позволяет задействовать заявленные 6800 МГц и оптимизированные тайминги простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы. Рабочее напряжение, необходимое для стабильной работы на таких параметрах, обычно повышено относительно базового для DDR5, но регулируется автоматически при активации EXPO.

Совместимость с платформой

Память Kingston FURY Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с материнскими платами на чипсетах AMD 600 серии (X670E, X670, B650) и процессорами Ryzen 7000 серии (AM5). Для выхода на заявленную частоту 6800 МГц критически важно использовать совместимую материнскую плату, так как не все модели, особенно начального уровня, могут стабильно работать с такими высокими скоростями. Перед покупкой рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке на высоких частотах, но и становятся важным элементом дизайна системного блока. Верхняя часть планки оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или совместимые системы подсветки материнских плат, такие как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, прошедших совместное тестирование. Это гарантирует стабильную работу в двухканальном режиме при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), что вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже однотипных комплектов не гарантирует работу на максимальной частоте.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание стоит уделить совместимости вашей материнской платы с памятью на частоте 6800 МГц, так как это высокий показатель, требующий качественной печатной платы и обновленного BIOS. Высота модулей с радиаторами может помешать установке некоторых массивных башенных кулеров для процессора - проверьте габариты в спецификациях. Этот комплект является отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированную и быструю игровую систему на AM5, но если ваши задачи сводятся к офисной работе или вы не планируете разгон, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.

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Отзывы


Оперативная память Kingston DDR5 DIMM FURY Beast White EXPO RGB 32Gb (kit 2x16Gb), 6800Mhz, [KF568C34BWEAK2-32] CL34 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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