Пистолет термоклеевой электрический ЗУБР Профессионал 500, d11 мм, 35 г/мин, (06859-11)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клеевой пистолет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 708580
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Диаметр стержня, мм
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х8
Вес, г.
900
Описание товара Пистолет термоклеевой электрический ЗУБР Профессионал 500, d11 мм, 35 г/мин, (06859-11)
Профессиональный высокопроизводительный клеевой пистолет для всех видов работ, таких как сборки изделий из различных материалов: древесины, металла, керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани, а также для крепления кабеля, сборки упаковки, и всех видов ремонтных работ.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Диаметр стержня, мм
11
Страна производитель
Китай
Профессиональный высокопроизводительный клеевой пистолет для всех видов работ, таких как сборки изделий из различных материалов: древесины, металла, керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани, а также для крепления кабеля, сборки упаковки, и всех видов ремонтных работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Пистолет термоклеевой электрический ЗУБР Профессионал 500, d11 мм, 35 г/мин, (06859-11) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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