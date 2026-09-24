Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-38мм, винтовая спираль, (29661-4-38-H3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
3 d 4-20мм 9 ступ.(4,6,8,10,12,14,16,18,20мм), d 4-32мм, 15 ступ. (4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32мм), d 6-38 мм, 12 ступ: (6,9,13,16,19,21,23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 708576
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3 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор сверл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
3 d 4-20мм 9 ступ.(4,6,8,10,12,14,16,18,20мм), d 4-32мм, 15 ступ. (4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32мм), d 6-38 мм, 12 ступ: (6,9,13,16,19,21,23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х6
Вес, г.
610
Описание товара Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-38мм, винтовая спираль, (29661-4-38-H3)
Инструмент STAYER это надежность и качество, проверенные временем! Сверление ровных отверстий различного диаметра одним сверлом. Предназначено для сверления металлических конструкций и заготовок, листовых материалов, цветных металлов, пластика.
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Бренд
Тип товара
Набор сверл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
3 d 4-20мм 9 ступ.(4,6,8,10,12,14,16,18,20мм), d 4-32мм, 15 ступ. (4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32мм), d 6-38 мм, 12 ступ: (6,9,13,16,19,21,23
Страна производитель
Китай
Инструмент STAYER это надежность и качество, проверенные временем! Сверление ровных отверстий различного диаметра одним сверлом. Предназначено для сверления металлических конструкций и заготовок, листовых материалов, цветных металлов, пластика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-38мм, винтовая спираль, (29661-4-38-H3) - этот товар вы можете купить по цене 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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