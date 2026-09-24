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Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) купить с доставкой в Москве
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Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3)

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Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 1
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 2
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 3
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 4
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 5
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 6
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 7
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 8
Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
3 шт, 4-30мм
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 1
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 2
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 3
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 4
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 5
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 6
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 7
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 8
  • Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3)
2 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор сверл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
3 шт, 4-30мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
330

Описание товара Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3)

Инструмент STAYER это надежность и качество, проверенные временем! Сверление ровных отверстий различного диаметра одним сверлом. Предназначено для сверления металлических конструкций и заготовок, листовых материалов, цветных металлов, пластика.



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Отзывы о товаре Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор сверл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
3 шт, 4-30мм
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент STAYER это надежность и качество, проверенные временем! Сверление ровных отверстий различного диаметра одним сверлом. Предназначено для сверления металлических конструкций и заготовок, листовых материалов, цветных металлов, пластика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-30мм, винтовая спираль, (29661-4-30-H3) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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