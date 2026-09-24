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Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10)

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Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото 1
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото 2
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
  • Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото 1
  • Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото 2
  • Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10)
2 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х4
Вес, г.
400

Описание товара Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10)

Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10)



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Отзывы о товаре Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29623-H10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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