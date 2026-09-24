Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
В наличии
Код товара: 708569
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2 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х5
Вес, г.
150
Описание товара Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)
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Бренд
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Комплектация
3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Страна производитель
Китай
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов KRAFTOOL НЕХ-1/4?, 10 шт, IMPACT READY (29652-H10) - по цене 2860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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