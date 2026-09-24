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Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)

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Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 1
Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 2
Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 3
Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 4
Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 5
Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
  • Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 1
  • Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 2
  • Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 3
  • Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 4
  • Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 5
  • Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)
5 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х11
Вес, кг.
4.4

Описание товара Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)

Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых нужд. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента. Преимущества Лучший выбор в классе перфораторов средней мощности Увеличенные диаметр и скорость бурения для максимальной производительности Отточенная конструкция гарантирует надежность и долгий срок службы Возможность долбления и сверления без удара придает дополнительную функциональность Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента Удобное переключение направления вращения аналогично шуруповертам Предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура Плавная регулировка оборотов в широком диапазоне степенью нажатия на выключатель Режим установки долота в нужное осевое положение - дополнительный плюс к возможностям Комфортная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при работе Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе Мягкая накладка на основной рукоятке повышает удобство хвата, что положительно влияет на качество работы и снижает утомляемость Угольные щетки с увеличенным ресурсом для длительной беспроблемной работы Надежное хранение сменного инструмента и удобная переноска инструмента благодаря кейсу



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, дополнительная рукоятка, глубиномер, кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Развернуть
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
2.9
Потребляемая мощность
850
Страна производитель
Китай
Описание
Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых нужд. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента. Преимущества Лучший выбор в классе перфораторов средней мощности Увеличенные диаметр и скорость бурения для максимальной производительности Отточенная конструкция гарантирует надежность и долгий срок службы Возможность долбления и сверления без удара придает дополнительную функциональность Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента Удобное переключение направления вращения аналогично шуруповертам Предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура Плавная регулировка оборотов в широком диапазоне степенью нажатия на выключатель Режим установки долота в нужное осевое положение - дополнительный плюс к возможностям Комфортная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при работе Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе Мягкая накладка на основной рукоятке повышает удобство хвата, что положительно влияет на качество работы и снижает утомляемость Угольные щетки с увеличенным ресурсом для длительной беспроблемной работы Надежное хранение сменного инструмента и удобная переноска инструмента благодаря кейсу


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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