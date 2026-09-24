Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)
Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых нужд. Применяется для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента. Преимущества Лучший выбор в классе перфораторов средней мощности Увеличенные диаметр и скорость бурения для максимальной производительности Отточенная конструкция гарантирует надежность и долгий срок службы Возможность долбления и сверления без удара придает дополнительную функциональность Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента Удобное переключение направления вращения аналогично шуруповертам Предохранительная муфта для защиты оператора при блокировании бура Плавная регулировка оборотов в широком диапазоне степенью нажатия на выключатель Режим установки долота в нужное осевое положение - дополнительный плюс к возможностям Комфортная дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при работе Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе Мягкая накладка на основной рукоятке повышает удобство хвата, что положительно влияет на качество работы и снижает утомляемость Угольные щетки с увеличенным ресурсом для длительной беспроблемной работы Надежное хранение сменного инструмента и удобная переноска инструмента благодаря кейсу
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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