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Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)

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Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)
4 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.6
Потребляемая мощность
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х11
Вес, кг.
4

Описание товара Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)

Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий до 24 мм и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых Ваших нужд



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
28
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. энергия удара
2.6
Потребляемая мощность
750
Страна производитель
Китай
Описание
Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий до 24 мм и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых Ваших нужд


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750) - купить по цене 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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