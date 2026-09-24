Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная, ПРОФЕССИОНАЛ (DBS-70)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб.
В наличии
Код товара: 708523
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7 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х260х80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х8
Вес, кг.
1.7
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная, ПРОФЕССИОНАЛ (DBS-70)
ЗУБР Профессионал 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт DBS-70 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ, данная модель также подходит для бурения льда.
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, рукоятка дополнительная, скоба поясная, бита 50 мм, битодержатель, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х260х80 мм
Страна производитель
Китай
ЗУБР Профессионал 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт DBS-70 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Высокий крутящий момент 70 Нм, надежность конструкции и отличная эргономика позволяют выполнять практически любую работу - сверление дерева сверлом Левиса, сверление металла ступенчатым сверлом, заворачивание крепежа диаметром до 12 мм, перемешивание ЛКМ, данная модель также подходит для бурения льда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная, ПРОФЕССИОНАЛ (DBS-70) - этот товар вы можете купить по цене 7110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная, ПРОФЕССИОНАЛ (DBS-70)