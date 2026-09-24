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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40)
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
225х200х75 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40)

ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), дрель-шуруповерт ДШ-40 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
225х200х75 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), дрель-шуруповерт ДШ-40 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Компактная и недорогая дрель-шуруповерт ЗУБР предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40) - по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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