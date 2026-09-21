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Игра "Нескучный Квиз. Всё обо всём" арт.8878 /24 купить с доставкой в Москве
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Игра "Нескучный Квиз. Всё обо всём" арт.8878 /24

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Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 1
Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 2
Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 3
Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 4
Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 1
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 2
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 3
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 4
  • Игра &quot;Нескучный Квиз. Всё обо всём&quot; арт.8878 /24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708466
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
Материал
картон
Комплектация
100 карточек, брошюра с ответами, блокнот для записей, правила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
400

Описание товара Игра "Нескучный Квиз. Всё обо всём" арт.8878 /24

НЕСКУЧНЫЙ КВИЗ "Все обо всем” – это интеллектуальная игра-викторина от издательства "Нескучные игры".
Раскройте потенциал своей команды в увлекательной битве умов! В каждой из 100 карт-раундов вас ждут 5 интригующих вопросов разной сложности, которые проверят ваши знания в самых неожиданных областях.
От классики до современности, от науки до искусства – каждый раунд станет настоящим испытанием для вашего интеллекта!
Игра идеально подходит для:
• Уютных дружеских посиделок
• Семейных вечеров
• Корпоративных мероприятий
• Праздничных вечеринок

“Квиз Все обо всем” – это:
- 500 увлекательных вопросов на любой вкус
- Возможность посоревноваться с друзьями
- Незабываемые эмоции и смех
- Увлекательные дискуссии
- Отличный способ узнать что-то новое
Станьте настоящим чемпионом интеллектуальных баталий! Соберите команду, перемешайте карты и пусть победит самый эрудированный!
Время показать, кто здесь главный знаток!
Благодаря богатой комплектации игра отлично подойдет в качестве подарка на любой праздник.
Так же в этой серии ближайшее время выйдет Квиз Мировая история.

Отзывы о товаре Игра "Нескучный Квиз. Всё обо всём" арт.8878 /24




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
Материал
картон
Комплектация
100 карточек, брошюра с ответами, блокнот для записей, правила
Страна производитель
Китай
Описание
НЕСКУЧНЫЙ КВИЗ "Все обо всем” – это интеллектуальная игра-викторина от издательства "Нескучные игры".
Раскройте потенциал своей команды в увлекательной битве умов! В каждой из 100 карт-раундов вас ждут 5 интригующих вопросов разной сложности, которые проверят ваши знания в самых неожиданных областях.
От классики до современности, от науки до искусства – каждый раунд станет настоящим испытанием для вашего интеллекта!
Игра идеально подходит для:
• Уютных дружеских посиделок
• Семейных вечеров
• Корпоративных мероприятий
• Праздничных вечеринок

“Квиз Все обо всем” – это:
- 500 увлекательных вопросов на любой вкус
- Возможность посоревноваться с друзьями
- Незабываемые эмоции и смех
- Увлекательные дискуссии
- Отличный способ узнать что-то новое
Станьте настоящим чемпионом интеллектуальных баталий! Соберите команду, перемешайте карты и пусть победит самый эрудированный!
Время показать, кто здесь главный знаток!
Благодаря богатой комплектации игра отлично подойдет в качестве подарка на любой праздник.
Так же в этой серии ближайшее время выйдет Квиз Мировая история.
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Игра "Нескучный Квиз. Всё обо всём" арт.8878 /24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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