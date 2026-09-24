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Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) купить с доставкой в Москве
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Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS)

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Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 1
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 2
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 3
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 4
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 5
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 6
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 7
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 8
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 9
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 1
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 2
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 3
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 4
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 5
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 6
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 7
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 8
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 9
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708451
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS)
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
250

Описание товара Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS)

Адаптер совместимости инструмента системы LMS c АКБ системы 20В LITHIUM PRO (Т7). Позволяет устанавливать и использовать батареи T7 на инструменте LMS. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами



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Отзывы о товаре Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер совместимости инструмента системы LMS c АКБ системы 20В LITHIUM PRO (Т7). Позволяет устанавливать и использовать батареи T7 на инструменте LMS. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, 20V Max под инструмент LMS, Профессионал (T7-LMS) - по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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