Top.Mail.Ru
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 1
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 2
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 3
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 4
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 5
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 6
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 7
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 8
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 9
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 10
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 11
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 1
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 2
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 3
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 4
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 5
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 6
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 7
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 8
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 9
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 10
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 11
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7)
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
250

Описание товара Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7)

Адаптер совместимости инструмента системы 20В LITHIUM PRO (Т7) c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте Т7. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер совместимости инструмента системы 20В LITHIUM PRO (Т7) c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте Т7. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для АКБ ЗУБР 20 В, LMS под инструмент 20V Max, Профессионал (LMS-T7) - стоимость товара 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...