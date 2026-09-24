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ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280)

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ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 1
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 2
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 3
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 4
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 5
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 6
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 7
ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадки
Особенности
5 шт. в комплекте, угол распыления от 0 до 40 град.
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 1
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 2
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 3
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 4
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 5
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 6
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 7
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280)
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадки
Особенности
5 шт. в комплекте, угол распыления от 0 до 40 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х10
Вес, г.
90

Описание товара ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280)

Комплект цветных насадок 5 шт, для минимоек с пистолетом ЗУБР Миг-280 70408-280-5 применяется для очистки различных поверхностей путем формирования струй разного давления. Насадки с разными углами распыления/давлением струи для различных работ. Насадки подходят для моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240. Полная совместимость с пистолетом ЗУБР МИГ-280 70410-280.

Отзывы о товаре ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадки
Особенности
5 шт. в комплекте, угол распыления от 0 до 40 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект цветных насадок 5 шт, для минимоек с пистолетом ЗУБР Миг-280 70408-280-5 применяется для очистки различных поверхностей путем формирования струй разного давления. Насадки с разными углами распыления/давлением струи для различных работ. Насадки подходят для моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240. Полная совместимость с пистолетом ЗУБР МИГ-280 70410-280.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР для пистолета МИГ-280, комплект цветных насадок 5 шт (70408-280) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 840 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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