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Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280, (70406-280) купить с доставкой в Москве
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Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280, (70406-280)

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ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 1
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 2
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 3
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 4
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 5
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 6
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 7
ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трубка
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 1
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 2
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 3
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 4
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 5
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 6
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 7
  • ЗУБР для пистолета МИГ-280, струйная трубка (70406-280) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280, (70406-280)
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Трубка
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х5х5
Вес, г.
250

Описание товара Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280, (70406-280)

Качественные комплектующие для расширения функциональности моек ЗУБР. Примененяется для удлиннения ствола пистолета и подключения аксессуаров

Отзывы о товаре Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280, (70406-280)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Трубка
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Качественные комплектующие для расширения функциональности моек ЗУБР. Примененяется для удлиннения ствола пистолета и подключения аксессуаров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-280, (70406-280) - этот товар вы можете купить по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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