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Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка

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Yo-Yo Ma &amp; Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка - фото 1
Yo-Yo Ma &amp; Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo-Yo Ma, Andris Nelsons
Альбом (сингл)
Shostakovich: The Cello Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo-Yo Ma &amp; Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo-Yo Ma &amp; Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
6 400 руб.  6 830 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708423
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка
6 400 руб. -6%
6 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948669509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo-Yo Ma, Andris Nelsons
Альбом (сингл)
Shostakovich: The Cello Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Dmitri Shostakovich. Cello Concerto No. 1 in E-Flat Major, Op. 107. I. Allegretto, II. Moderato, III. Cadenza, IV. Allegro con moto, Cello Concerto No. 2 in G Major, Op. 126. I. Largo, II. Scherzo. Allegretto, III. Finale. Allegretto
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка

Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948669509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo-Yo Ma, Andris Nelsons
Альбом (сингл)
Shostakovich: The Cello Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Dmitri Shostakovich. Cello Concerto No. 1 in E-Flat Major, Op. 107. I. Allegretto, II. Moderato, III. Cadenza, IV. Allegro con moto, Cello Concerto No. 2 in G Major, Op. 126. I. Largo, II. Scherzo. Allegretto, III. Finale. Allegretto
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo-Yo Ma & Andris Nelsons - Shostakovich: The Cello Concertos (0028948669509) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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