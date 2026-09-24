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Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 708418
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Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние, 708418

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Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
250х250
Диаметр ручного душа, мм
115х115
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
13 170 руб.  43 900 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние
13 170 руб. -70%
43 900 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABBER
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
250х250
Диаметр ручного душа, мм
115х115
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х38х12
Вес, кг.
5.7

Описание товара Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:

  • Тип смесителя: термостатический
  • Верхний душ: есть
  • Форма верхнего душа: квадратная
  • Количество режимов: 1
  • Ручной душ: есть
  • Форма ручного душа: прямоугольная
  • Материал: латунь
  • Цвет: хром
  • Термостатический смеситель: есть
  • Излив: есть
  • Длина излива: 186 мм
  • Запорный клапан: термостатический картридж
  • Мыльница: нет
  • Размер верхнего душа: 250х250 мм
  • Размер головки ручного душа: 200х35 мм
Комплектность: коробка, корпус смесителя, декор накладки, ручка переключателя, шланг, излив, монтажный набор, лейка верхнего душа, лейка ручного душа, ручка регулировка температуры, держатель лейки, документация
Причина уценки: витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
ABBER
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
250х250
Диаметр ручного душа, мм
115х115
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
  • Тип смесителя: термостатический
  • Верхний душ: есть
  • Форма верхнего душа: квадратная
  • Количество режимов: 1
  • Ручной душ: есть
  • Форма ручного душа: прямоугольная
  • Материал: латунь
  • Цвет: хром
  • Термостатический смеситель: есть
  • Излив: есть
  • Длина излива: 186 мм
  • Запорный клапан: термостатический картридж
  • Мыльница: нет
  • Размер верхнего душа: 250х250 мм
  • Размер головки ручного душа: 200х35 мм
Комплектность: коробка, корпус смесителя, декор накладки, ручка переключателя, шланг, излив, монтажный набор, лейка верхнего душа, лейка ручного душа, ручка регулировка температуры, держатель лейки, документация
Причина уценки: витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние - стоимость товара 13170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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