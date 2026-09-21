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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple купить с доставкой в Москве
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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple

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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 6
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 7
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 8
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 9
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 10
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 11
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
256 Гб
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 6
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 7
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 9
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 10
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 11
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
14 700 руб.  22 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708399
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
VHU5816RU
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple

Redmi Pad 2 оснащен четким 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, который обеспечивает потрясающее качество изображения. Дисплей с поддержкой 1,07 млрд цветов воспроизводит насыщенные, яркие оттенки с высокой детализацией и прекрасно подходит как для развлекательного контента, так и для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
VHU5816RU
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Redmi Pad 2 оснащен четким 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, который обеспечивает потрясающее качество изображения. Дисплей с поддержкой 1,07 млрд цветов воспроизводит насыщенные, яркие оттенки с высокой детализацией и прекрасно подходит как для развлекательного контента, так и для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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