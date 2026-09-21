Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%14 700 руб. 22 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
VHU5816RU
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple
Redmi Pad 2 оснащен четким 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, который обеспечивает потрясающее качество изображения. Дисплей с поддержкой 1,07 млрд цветов воспроизводит насыщенные, яркие оттенки с высокой детализацией и прекрасно подходит как для развлекательного контента, так и для ежедневного использования.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 690 руб.3673 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 14 740 руб.3685 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 16 470 руб.4118 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10076915/10071176/10079542 FOREST ...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПланшет XPAD 20 X1102 8/256GB 10079543 DREAMY PURPLE INFINIX
-
В наличииЦена 17 060 руб.4265 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
-
В наличииЦена 19 010 руб.4753 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Forest Green INFINIX
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
VHU5816RU
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Redmi Pad 2 оснащен четким 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, который обеспечивает потрясающее качество изображения. Дисплей с поддержкой 1,07 млрд цветов воспроизводит насыщенные, яркие оттенки с высокой детализацией и прекрасно подходит как для развлекательного контента, так и для ежедневного использования.
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Lavender Purple