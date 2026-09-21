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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green купить с доставкой в Москве
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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green

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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 6
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 7
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 8
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 9
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 10
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 11
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 12
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 13
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 14
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Тыловая камера, МП
8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 6
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 7
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 9
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 10
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 11
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 12
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 13
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 14
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
14 940 руб.  18 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708396
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Планшеты
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Слот для сим карт
нет
Емкость аккумулятора
9000
Габариты (ВxГxШ), мм
166x255x7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green

Xiaomi Redmi Pad 2 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11 с разрешением 2560x1600 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения.

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Mint Green




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Планшеты
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Слот для сим карт
нет
Развернуть
Емкость аккумулятора
9000
Габариты (ВxГxШ), мм
166x255x7
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Pad 2 — это планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11 с разрешением 2560x1600 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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