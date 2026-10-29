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Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black

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Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 1
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 2
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 3
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 4
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 5
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 6
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 7
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 8
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 9
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 1
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 2
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 3
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 4
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 5
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 6
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 7
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 8
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 9
  • Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708368
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
управление со смартфона
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
160x78x52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х7
Вес, г.
443

Описание товара Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black

SVEN PS-99 — логичный следующий шаг в эволюции ,где наши разработчики решили слегка увеличить размеры, но при этом добиться существенно более впечатляющего звучания.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
управление со смартфона
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1800
Время работы, ч
28
Габаритные размеры
160x78x52
Страна производитель
Китай
Описание
SVEN PS-99 — логичный следующий шаг в эволюции ,где наши разработчики решили слегка увеличить размеры, но при этом добиться существенно более впечатляющего звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная колонка Sven PS-99 (SV-022389) Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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