Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 399 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708294
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Комплектация
Секретное послание; Праздничный головной убор; Праздничные аксессуары для куклы; Бутылочка; Обувь; Нарядная одежда; Кукла из подарочного набора LOL.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
200
Описание товара Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660
Кукла лол сюрприз PRESENT создана в честь календарных месяцев года! Подарочная коробочка украшена бантиком. Куклы из LOL Surprise Present Surprise умеют плакать, плеваться. Высота куклы - 7,5 см, у куклы подвижные ручки и ножки, съемные аксессуары. Товар сертифицирован и безопасен для ребенка. Кукла ЛОЛ - это отличная идея подарка для девочки на День Рождения, Новый год, 8 марта и любой другой праздник! В коллекции 12 кукол, какая попадется именно Вам - сюрприз.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Комплектация
Секретное послание; Праздничный головной убор; Праздничные аксессуары для куклы; Бутылочка; Обувь; Нарядная одежда; Кукла из подарочного набора LOL.
Страна производитель
Китай
Кукла лол сюрприз PRESENT создана в честь календарных месяцев года! Подарочная коробочка украшена бантиком. Куклы из LOL Surprise Present Surprise умеют плакать, плеваться. Высота куклы - 7,5 см, у куклы подвижные ручки и ножки, съемные аксессуары. Товар сертифицирован и безопасен для ребенка. Кукла ЛОЛ - это отличная идея подарка для девочки на День Рождения, Новый год, 8 марта и любой другой праздник! В коллекции 12 кукол, какая попадется именно Вам - сюрприз.
Кукла L.O.L. Surprise PRESENT S1 - подарок 570660 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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