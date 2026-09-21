Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512Gb (SM-F966BDBCCAU) Blue
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 7
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2184x1968
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708285
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 7
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Складной
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2184x1968
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+12+10
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512Gb (SM-F966BDBCCAU) Blue
Samsung Galaxy Z Fold7 — самый тонкий и лёгкий складной смартфон с продвинутыми возможностями Galaxy AI. Благодаря толщине всего 8,9 мм в сложенном состоянии он удобно лежит в руке, а в раскрытом состоянии 8-дюймовый дисплей идеально подходит для работы и развлечений. Смартфон оснащён прочной рамкой из армированного алюминия и инновационным Flex шарниром, который плотно закрывается и гарантирует надежную защиту устройства. В смартфоне предусмотрено использование 2 стандартных SIM-карты и eSIM, что удобно для пользователей с несколькими тарифами.
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Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Fold 7
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Складной
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2184x1968
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Развернуть
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
200+12+10
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Samsung Galaxy Z Fold7 — самый тонкий и лёгкий складной смартфон с продвинутыми возможностями Galaxy AI. Благодаря толщине всего 8,9 мм в сложенном состоянии он удобно лежит в руке, а в раскрытом состоянии 8-дюймовый дисплей идеально подходит для работы и развлечений. Смартфон оснащён прочной рамкой из армированного алюминия и инновационным Flex шарниром, который плотно закрывается и гарантирует надежную защиту устройства. В смартфоне предусмотрено использование 2 стандартных SIM-карты и eSIM, что удобно для пользователей с несколькими тарифами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, Синий, 12 GB, С eSIM, С Type-C, Две SIM-карты, 8 ядер, 512 GB, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, Синий, 12 GB, С eSIM, С Type-C, Две SIM-карты, 8 ядер, 512 GB, Две SIM-карты
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512Gb (SM-F966BDBCCAU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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