Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZKHCAU) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZKHCAU) Black
Samsung Galaxy Z Flip7 FE — это мощный и стильный смартфон раскладушка с гибким большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2640x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Samsung Galaxy Z Flip7 FE оснащен мощным процессором Samsung Exynos 2400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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