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Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный купить с доставкой в Москве
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Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный

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Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 1
Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 2
Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 3
Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 4
Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
лента, упаковка
  • Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 1
  • Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 2
  • Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 3
  • Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 4
  • Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708268
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Характеристики

Бренд
Hyperline
Страна производства
Россия
Дополнительно
материал основы - полиамид, ширина 9 мм, длина 5 м
Комплектация
лента, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
155x15x220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х1
Вес, г.
50

Описание товара Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный

Лента (липучка) в рулоне Hyperline WASNR-5x9-BK ширина 9 мм, длина 5 м, черная 401702 предназначена для организации кабелей в жгуты, а также их крепления к кронштейнам или органайзерам. На одной стороне ленты находятся микрокрючки, а на другой - микропетли. При соприкосновении двух сторон микрокрючки зацепляются за микропетли, одна сторона ленты "прилипает" к другой.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный




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Характеристики
Бренд
Hyperline
Страна производства
Россия
Дополнительно
материал основы - полиамид, ширина 9 мм, длина 5 м
Комплектация
лента, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
155x15x220
Страна производитель
Китай
Описание
Лента (липучка) в рулоне Hyperline WASNR-5x9-BK ширина 9 мм, длина 5 м, черная 401702 предназначена для организации кабелей в жгуты, а также их крепления к кронштейнам или органайзерам. На одной стороне ленты находятся микрокрючки, а на другой - микропетли. При соприкосновении двух сторон микрокрючки зацепляются за микропетли, одна сторона ленты "прилипает" к другой.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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